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महाराष्ट्र: नालासोपारा की हाईराइज बिल्डिंग में भीषण आग, एक महिला की मौत; 15 लोगों को बचाया गया

By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
Published: Wed, 14 Oct 2026 06:08 AM (IST)Updated: Wed, 14 Oct 2026 06:12 AM (IST)

वसई-विरार इलाके की इंपीरियल टॉवर हाईराइज बिल्डिंग की 8वीं से 10वीं मंजिल पर मंगलवार रात भीषण आग लग गई। घटना ...और पढ़ें

महाराष्ट्र: नालासोपारा की हाईराइज बिल्डिंग में भीषण आग (फोटो- वीडियो ग्रैब)

महाराष्ट्र: नालासोपारा की हाईराइज बिल्डिंग में भीषण आग (फोटो- वीडियो ग्रैब)

HighLights

  1. जान बचाने के लिए इमारत के बाहरी हिस्से पर लटक गए लोग

  2. 15 लोगों को सुरक्षित बचाया गया, जबकि कई अन्य खुद ही नीचे उतर आए

एएनआई, मुंबई। वसई-विरार इलाके की इंपीरियल टॉवर (इंपीरियल हाइट्स) हाईराइज बिल्डिंग की 8वीं से 10वीं मंजिल पर मंगलवार रात भीषण आग लग गई। घटना लिंक रोड पर स्थित इस इमारत में हुई, जिसमें शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है।

वसई-विरार सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर पृथ्वीराज बी.पी. ने बताया कि घटना की सूचना रात करीब 11:30 बजे मिली।

इसके बाद फायर ब्रिगेड, पुलिस और प्रशासनिक टीम ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। 15 लोगों को सुरक्षित बचाया गया, जबकि कई अन्य खुद ही नीचे उतर आए।

हादसे में 60 वर्ष से अधिक उम्र की एक महिला की मौत की खबर सामने आ रही है। लेकिन इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है।

आग इतनी तेज थी कि कई लोग जान बचाने के लिए इमारत के बाहरी हिस्से पर लटक गए। उन्हें क्रेन की मदद से रेस्क्यू किया गया।