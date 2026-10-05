गिरफ्तारी के बाद भी 10 अक्टूबर को होगा CJP का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन, सौरभ दास बोले- सड़क पर उतरना अंतिम विकल्प

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने स्पष्ट किया कि नेताओं की गिरफ्तारी या हिरासत के बावजूद 10 अक्टूबर का राष्ट्रव्यापी आंदोलन स्थगित नहीं होगा। सीजेपी के सह संयोजक सौरभ दास ने कहा कि संगठन का आंदोलन किसी एक नेता की मौजूदगी पर निर्भर नहीं करेगा।

उन्होंने नागरिकों से अपील की कि अगर सीजेपी नेताओं को हिरासत में लिया जाता है, तो भी वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना जारी रखें। सीजेपी ने 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर समेत देशभर में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरूद्ध विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है।