10 अक्टूबर के आंदोलन के लिए AAP ने कसी कमर, बनाई गिरफ्तारी से निपटने की रणनीति

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित आंदोलन को सफल बनाने के लिए संगठन स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं।

पार्टी ने सोमवार को दिल्ली के विधायकों, पार्षदों, जिलाध्यक्षों, विधानसभा अध्यक्षों और वार्ड प्रभारियों के साथ बैठक कर आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की। बैठक में पहली पंक्ति के नेताओं की गिरफ्तारी की स्थिति में दूसरी और तीसरी पंक्ति की नेतृत्व व्यवस्था तैयार करने पर जोर दिया गया।

विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने की तैयारी आप ने आरोप लगाया कि आंदोलन से घबराई सरकार विपक्षी नेताओं और इससे जुड़े संगठनों के पदाधिकारियों को झूठे मुकदमों में गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। आप ने कहा कि यदि प्रदर्शन से पहले नेताओं को हिरासत में लिया जाता है तो भी आंदोलन रुकना नहीं चाहिए।