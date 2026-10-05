दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से चाचा-भतीजे की मौत

जागरण संवाददाता, नूंह। जिले की सीमा से गुजर रहे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर थाना रोजका मेव सीमा में एक भीषण सड़क हादसे में बाइक पर सवार चाचा-भतीजे की मौत हो गई। पलवल जिले के कानौली गांव के रहने वाले विजय कुमार व उसका भतीजा नवीन फरीदाबाद से बाइक पर सवार होकर अपने गांव आ रहे थे।

हालांकि, इस मार्ग पर बाइक चलाना प्रतिबंध है। इसके बावजूद बाइक चलाना आम बात हो गई है। अज्ञात वाहन ने रविवार की रात करीब 12 बजे किरंज के बाइक पर आ रहे चाचा-भतीजे को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद वाहन मौके से फरार हो गया। जिसकी सूचना सुबह करीब छह बजे पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लिया। मृतकों की पहचान विजय कुमार और नवीन निवासी कनौली थाना हथीन जिला पलवल के रूप में हुई है।

अस्पताल पहुंचने से पहले ही तोड़ दिया दम पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, कनौली निवासी विजय कुमार और नवीन एक बाइक पर सवार होकर फरीदाबाद से अपने गांव लौट रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक किरंज के पास पहुंची तो एक अज्ञात वाहन ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें राहगीरों की मदद से अस्पताल ले जाया गया। लेकिन, दोनों ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया।