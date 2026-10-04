Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

महिला पत्रकार से छेड़छाड़ के खिलाफ CJP ने खोला मोर्चा, ACP विवेक भगत पर कार्रवाई की मांग

By Digital Desk Edited By: Anup Tiwari
Published: Sun, 04 Oct 2026 04:01 PM (IST)Updated: Sun, 04 Oct 2026 04:19 PM (IST)

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने ACP विवेक भगत पर महिला पत्रकार से छेड़छाड़ के आरोपों को लेकर संसद मार्ग पुलिस ...और पढ़ें

संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर जुटी भीड़।

संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर जुटी भीड़।

HighLights

  1. CJP ने ACP विवेक भगत पर छेड़छाड़ के आरोपों का विरोध किया।

  2. सौरव दास ने पुलिस पर पीड़िता से न मिलने का आरोप लगाया।

  3. CJP कार्यकर्ता संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर डटे रहे।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ACP विवेक भगत पर महिला पत्रकार से कथित छेड़छाड़ के आरोपों के मामले में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने विरोध जताया है। CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर दावा किया कि पुलिस पीड़िता से मिलने को तैयार नहीं है।

सौरव दास ने पोस्ट में कहा कि CJP के लोग संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस उस महिला से मिलने को तैयार नहीं है, जिसके साथ ACP विवेक भगत ने कथित तौर पर छेड़छाड़ की है।

उन्होंने लिखा कि यह स्वीकार्य नहीं है और जब तक पुलिस उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं देती, तब तक वे थाने के बाहर खड़े रहेंगे।

तीन महिला पत्रकारों की शिकायतें क्राइम ब्रांच को भेजी गईं

पूरे घटनाक्रम को स्पष्ट करते हुए दिल्ली पुलिस ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि, 3 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली इलाके में विरोध प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति के बीच तीन महिला पत्रकारों ने पुलिस अधिकारियों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए।

नई दिल्ली जिला पुलिस को तीनों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच के लिए इन्हें क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। पुलिस के अनुसार, शिकायतों की जांच क्राइम ब्रांच करेगी। मामले में लगाए गए आरोपों की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

यह भी पढ़ें- 'हमें एंटी-नेशनल साबित करने की कोशिशें हो रहीं', CJP प्रवक्ता सौरभ दास का दिल्ली पुलिस को लेकर बड़ा दावा

यह भी पढ़ें- 'DM का लेना-देना नहीं, ये कमिश्नरेट का मामला', CJP प्रवक्ता सौरभ दास के दावों पर नोएडा पुलिस ने दी सफाई