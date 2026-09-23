'हमें एंटी-नेशनल साबित करने की कोशिशें हो रहीं', CJP प्रवक्ता सौरभ दास का दिल्ली पुलिस को लेकर बड़ा दावा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कॉकरोज जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता सौरभ दास ने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस अभी भी उन्हें और उनके साथियों की जांच में जुटी है।

किसी तरह उन्हें और उनके साथियों को ‘एंटी नेशनल’ की कहानी में फिट करने की कोशिश कर रही है। सौरभ दास ने दावा किया कि इसके लिए डीपफेक, एआई और एडिटेड चैट जैसी चीजों का सहारा लिया जा रहा है। सौरभ दास ने सोशल मीडिया X पर अपनी पोस्ट में कहा कि उन्हें यह जानकारी विश्वसनीय सूत्रों से मिली है।

इसके साथ ही दास ने कहा कि पुलिस को याद दिलाते हुए कहा कि प्रदर्शन से जुड़े मामलों में प्रदर्शनकारियों को स्थायी प्रतिरक्षा (Immunity) मिल चुकी है। We have been reliably informed by friends in the establishment that the Delhi Police is still busy trying to investigate us and somehow fit us into a cooked-up “anti-national” story. We are told this impossible feat of creative writing now requires deepfakes, AI, doctored chats… — Saurav Das (@SauravDassss) September 22, 2026 पुलिस मैनुअल पर भी उठाए सवाल सीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि अगर पुलिस के पास उनके, प्रदर्शन या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़े कोई सवाल हैं तो उन्हें और उनके दो साथियों दीपके और आशुतोष को बुलाकर पूछताछ की जा सकती है। उन्होंने कहा कि तीनों खुद नए पुलिस आयुक्त के कार्यालय पहुंचकर पूछताछ में शामिल होने को तैयार हैं। उनके मुताबिक, ऐसा करने पर किसी डीपफेक की जरूरत नहीं पड़ेगी और ‘ओरिजिनल’ लोग खुद सामने होंगे।

पुलिस को माफिया की जांच की सलाह सौरभ दास ने दिल्ली पुलिस पर तंज कसते हुए पीजी माफिया, अस्पताल माफिया और शिक्षा माफिया की जांच करने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस को इन मामलों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके खिलाफ कथित तौर पर कहानी तैयार करने में सरकारी धन खर्च करना चाहिए।