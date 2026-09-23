देवी-देवताओं के अपमान पर निशू आजाद की बढ़ेंगी मुश्किलें? FIR की मांग पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने हिंदू देवी-देवताओं से जुड़े आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में निशु आजाद और उनके पिता संजय आजाद के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है।

याचिका में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर आपत्ति जताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई है। FIR की मांग वाली याचिका पर सुनवाई याचिकाकर्ता वकील अमिता सचदेवा ने दिल्ली पुलिस में शिकायत के बाद पटियाला हाउस कोर्ट का रुख किया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि निशु आजाद के सोशल मीडिया अकाउंट से भगवान शिव, भगवान श्रीकृष्ण, मां सरस्वती और मां दुर्गा से जुड़े आपत्तिजनक पोस्ट किए गए।