जंतर-मंतर पर हलचल तेज: कई CJP कार्यकर्ता हिरासत में, बसों में ले गई पुलिस; दीपके और सौरभ दास पर पैनी नजर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। CJP Protest Delhi Updates: राजधानी दिल्ली में जंतर-मंतर पर शनिवार सुबह हलचल तेज हो गई है। सीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने सुबह-सुबह प्रदर्शन करने की कोशिश तो पुलिस ने उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया।

दिल्ली पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और जंतर-मंतर के आसपास हाई सिक्योरिटी है। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में जगह-जगह पर नाकाबंदी कर रखी है।

जंतर-मंतर पहुंचने पर हिरासत में

दिल्ली में कनॉट प्लेस की तरफ से कुछ सीजेपी समर्थकों ने जंतर-मंतर की तरफ आने की कोशिश की, जिन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया गया है। इनके अलावा जंतर-मंतर पर पहुंचने वाले सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जा रहा है।