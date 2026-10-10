CJP के नए कप्तान अजिंक्य शिंदे की पहली अपील क्या? दीपके के डिटेन होने के बाद जंतर-मंतर पर बढ़ी सख्ती

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। CJP Protest Updates: मुंबई से विमान में दिल्ली पहुंचे सीजेपी नेता अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए जाने के बाद दीपके ने आंदोलन की कमान पार्टी के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी अजिंक्य शिंदे सौंप दी। शिंदे ने पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों से पहली अपील क्या की है, आइए जानते हैं?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास को दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट से शनिवार (10 अक्टूबर) को हिरासत में लिया गया है। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन की जिम्मेदारी अब पार्टी के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी अजिंक्य शिंदे ने संभाल ली है।