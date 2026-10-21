'जान हाजिर है, लेकिन अब गार्डन में मेरे बिना...', दास-रांका की घर वापसी के बाद दीपके की अपील
जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराने के आरोप में हिरासत में लिए गए सीजेपी के नेता आशुतोष और सौरव दास को जमानत मिल गई है।
HighLights
CJP नेताओं आशुतोष और सौरव दास को मिली जमानत।
जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराने के मामले में हुए थे गिरफ्तार।
अभिजीत दीपके ने नेताओं की रिहाई पर किए भावुक पोस्ट।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर में घुसकर तिरंगा फहराने के बाद हिरासत और फिर न्यायिक हिरासत में भेज गए सीजेपी के दोनों नेता आशुतोष और सौरव दास को जमानत मिल गई है। दोनों नेताओं की घर वापसी के बाद एक के बाद एक अभिजीत दीपके अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट कर रहे हैं।
सबसे पहले अभिजीत ने एसआरके की फिल्म चक दे इंडिया का मीम शेयर किया जिसमें शाहरुख खान भावुक दिखाई देते हैं। वहीं उसके बाद उन्होंने सौरव और आशुतोष को अपना लीडर बताते हुए पोस्ट किया।
इसके बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, सौरव और आशु सिर्फ मेरे से बेहतर ही नहीं मेरे से कहीं बड़े नेता हैं। उनके आदेशों का पालन करके मैं खुश हूं। जान हाजिर है! लेकिन इसके बाद मेरे बिना गार्डन में कोई अकेला नहीं घूमेगा।
Saurav and Ashu are not just better but much much bigger leaders than me. Happy to follow your orders my leaders. Jaan hazir hai! Lekin iske baad mere bina garden me koi akela nahi ghumega!!! @SauravDassss @AshutoshRanka— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 21, 2026
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