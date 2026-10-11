एक साल तक शांति बनाए रखने की शर्त पर छूटे दीपके, सौरभ और आशुतोष रांका... दिल्ली की कोर्ट का आदेश
कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को कोर्ट ने रिहा कर दिया है। उधर, ...और पढ़ें
HighLights
कॉकरोच जनता पार्टी के तीन नेताओं को कोर्ट से जमानत मिली।
दिल्ली में प्रदर्शन के बाद हटाए गए प्रतिबंध, सड़कें खुलीं।
जंतर मंतर पर आज फिर प्रदर्शन, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को कोर्ट ने रिहा कर दिया है। मजिस्ट्रेट ने तीनों को रिहा करने का आदेश दिया है।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को 10.10.2026 को BNSS की धारा 126/170 के तहत एहतियातन गिरफ्तार किया गया। सभी ज़रूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया और उन्हें 11.10.2026 को SEM कोर्ट दिल्ली कैंट के सामने पेश किया गया।
प्रतिबंधों में ढिलाई
कल 10 अक्टूबर को जिन सड़कों पर पाबंदी लगाई थी, आज उन सड़कों पर आज लोगों का आवागमन दिख रहा है। पुलिस प्रशासन की ओर से प्रतिबंध हटा दिया गया है, ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। कनॉट प्लेस की ओर जाने वाले सभी रास्ते भी खोल दिए गए हैं। इंडिया गेट की तरफ भी लोगों का आगमन जारी है। उधर, बाजार भी खुले हुए हैं।
उधर, कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के ऐलान को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सभी संवेदनशील स्थानों पर बड़ी संख्य में सुरक्षाबलों को तैनात कर दिया गया है।
यह सभी सुरक्षाकर्मी हर प्रकार की गतिविधियों पर नजर बनाकर रखे हुए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति धरातल पर उतरती हुई नहीं दिखे।
ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर था विरोध प्रदर्शन
बता दें कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की ओर से यह विरोध प्रदर्शन बुलाया गया था।
इस प्रदर्शन में AAP, AISA, SFI भी शामिल हुए थे। इन सभी संगठन के लोगों ने इस विरोध प्रदर्शन को सार्थक बनाने की अपील आम लोगों से की थी।
उधर, आज एक बार फिर से सीजेपी की ओर से जंतर मंतर पर कूच करने का ऐलान कर दिया गया है। जिसे देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
सीसीटीवी कैमरे से सभी संवेदनशील इलाकों की निगरानी की जा रही है और माइक से भी लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति देखने को नहीं मिले।