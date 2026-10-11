एक साल तक शांति बनाए रखने की शर्त पर छूटे दीपके, सौरभ और आशुतोष रांका... दिल्ली की कोर्ट का आदेश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को कोर्ट ने रिहा कर दिया है। मजिस्ट्रेट ने तीनों को रिहा करने का आदेश दिया है।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को 10.10.2026 को BNSS की धारा 126/170 के तहत एहतियातन गिरफ्तार किया गया। सभी ज़रूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया और उन्हें 11.10.2026 को SEM कोर्ट दिल्ली कैंट के सामने पेश किया गया।

प्रतिबंधों में ढिलाई कल 10 अक्टूबर को जिन सड़कों पर पाबंदी लगाई थी, आज उन सड़कों पर आज लोगों का आवागमन दिख रहा है। पुलिस प्रशासन की ओर से प्रतिबंध हटा दिया गया है, ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। कनॉट प्लेस की ओर जाने वाले सभी रास्ते भी खोल दिए गए हैं। इंडिया गेट की तरफ भी लोगों का आगमन जारी है। उधर, बाजार भी खुले हुए हैं।