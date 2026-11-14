CJP को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की तैयारी, यूपी-बिहार समेत कई राज्यों के लिए राज्य-स्तरीय समितियों का भी गठन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने संगठनात्मक ढांचे के विस्तार की घोषणा करते हुए नए क्षेत्रीय प्रभारियों और राज्य-स्तरीय समन्वय समितियों की नियुक्ति की है।

पार्टी ने जारी बयान में बताया कि इस कदम का उद्देश्य देश भर में जमीनी स्तर पर अपनी उपस्थिति को मजबूत करना, क्षेत्रीय समन्वय में सुधार करना और स्थानीय नेतृत्व का एक सशक्त नेटवर्क तैयार करना है।

समस्याओं को प्रभावी ठंड से उठाने की मांग

पार्टी के अनुसार, इन नई समितियों का गठन आम नागरिकों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाने और जमीनी स्तर की गतिविधियों को गति देने के लिए किया गया है।

मुख्य नियुक्तियों में क्षितिज पगार को पश्चिम क्षेत्र (पश्चिम जोन) का प्रभारी और डा. विवेक सांगवान को उत्तर क्षेत्र (उत्तर जोन) का प्रभारी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, उत्तर क्षेत्र समन्वय समिति में मुहम्मद जुनैद और गीगराज जोरली को शामिल किया गया है।