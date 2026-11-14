छठ पूजा 'संध्या अर्घ्य' पर कालिंदी कुंज, चिराग दिल्ली समेत व्यस्त रहेंगे कई मार्ग; ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में छठ महापर्व की पूरी तैयारी कर ली गई है। राष्ट्रीय राजधानी में कई घाट तैयार किए गए हैं, जहां भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार प्रमुख छठ घाटों के आसपास की सड़कों पर दोपहर दो बजे से रात आठ बजे तक यातायात प्रभावित रहने की संभावना है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, कालिंदी कुंज स्थित शिव घाट और भोला घाट पर सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है।

छठ घाट पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के कारण जी.डी. बिड़ला रोड, ओखला बैराज रोड और इको पार्क रोड प्रभावित रहने की उम्मीद है। इसके अलावा जैन मंदिर घाट और पलटन पुल घाट की वजह से रिंग रोड (सराय काले खां), सन डायल, पुराना बारापुल्ला एलिवेटेड कॉरिडोर और बारापुल्ला फेज-III एलिवेटेड कॉरिडोर पर दबाव रह सकता है।

🚦 #TrafficAdvisory | #ChhathPuja 2026 On the occasion of Sandhya Arghya (Pehla Arghya) on 15 November 2026, large numbers of devotees are expected at Ghats in South Delhi. Traffic may be affected from 2:00 PM to 8:00 PM on roads near these sites: 📍 Shiv Ghat & Bhola Ghat, Kalindi Kunj ➡️ G.D. Birla Road, Okhla Barrage Road, Eco Park Road 📍 Jain Mandir Ghat & Paltoon Pul Ghat, Sarai Kale Khan ➡️ Ring Road (Sarai Kale Khan), Sun Dial, Old Bara Pullah Elevated Corridor, Bara Pullah Phase-III Elevated Corridor 📍 Millennium Park Ghat, Dussehra Ground, Sheikh Sarai ➡️ LBS Marg, from Press Enclave Road to Chirag Dilli Flyover 📍 Satpula Park, Chirag Dilli ➡️ Outer Ring Road, from Chirag Dilli Flyover to Panchsheel Flyover ✅ Keep extra travel time 🚇 Use Delhi Metro or public transport 🔀 Take alternate routes For live diversion updates, follow @dtptraffic. Helpline: 1095 #DelhiTrafficPolice #DelhiTraffic #ChhathPuja2026 #DelhiTrafficUpdate — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) November 14, 2026

इसके अलावा मिलेनियम पार्क घाट पर पहुंचने वाले लोगों के कारण एलबीएस मार्ग, प्रेस एन्क्लेव रोड से चिराग दिल्ली फ्लाईओवर तक यातायात व्यस्त रह सकता है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सलाह

दिल्ली पुलिस ने आम जनता को भीड़ से बचने के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलने की सलाह दी है। इसके अलावा ट्रैफिक जाम से बचने के लिए दिल्ली मेट्रो या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दी गई है। साथ ही, वैकल्पिक रास्तों का चुनाव करने की सलाह दी गई है।