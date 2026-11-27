जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आईजीआई एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान सीआईएसएफ के जवानों ने एक यात्री के पास से अनोखे तरीके से छिपाकर रखा गया चाकू बरामद किया है। यात्री ने चाकू को अपनी बेल्ट के बकल के भीतर इस तरह छिपा रखा था कि पहली नजर में वह सामान्य स्टाइलिश बकल जैसा दिखाई दे रहा था।

एक्स-बीआइएस मशीन पर बैगेज की जांच के दौरान सीआईएसएफ के स्क्रीनर की सतर्कता से इस प्रतिबंधित वस्तु का पता चला। हांगकांग से दिल्ली पहुंचा यात्री सीआईएसएफ के अनुसार, यात्री हांगकांग से दिल्ली पहुंचा था। उसे दिल्ली से रायपुर के लिए आगे की यात्रा करनी थी। एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान जब उसके बैगेज को एक्स-बीआइएस मशीन से गुजारा गया तो स्क्रीनर को स्क्रीन पर एक असामान्य धातु की वस्तु दिखाई दी।