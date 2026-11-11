छठ पूजा पर दिल्ली हाईकोर्ट में भी 16 नवंबर को रहेगी छुट्टी, अन्य संबंधित अदालतें भी रहेंगी बंद

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में अवकाश की घोषणा के बाद हाई कोर्ट ने दिल्ली की अदालतों में भी छठ के अवसर पर अवकाश (Chhath Puja Holiday) की घोषणा कर दी है।

हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, सोमवार, 16 नवंबर 2026 को दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court Holiday) और इसके अधीनस्थ (निचली) सभी अदालतों में छठ पूजा के उपलक्ष्य में छुट्टी रहेगी।