छठ पूजा पर दिल्ली यातायात पुलिस की विशेष एडवाइजरी जारी, रविवार को बाधित रहेंगे कई रास्ते; चेक करें वैकल्पिक रूट 

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर याताया पुलिस ने कमर कस ली है। रविवार को वाहन चालक घर से निकलने के पहले पुलिस की एडवाइजरी देख लें। ऐसा करने पर वह जाम में फंसने से बच सकते हैं। छठ घाटों के नजदीक ही पुलिस ने पार्किंग की व्यवस्था की है, ताकि घाटों के आसपास जाम न ले।



ट्रैफिक पुलिस की पूर्वी रेंज की डीसीपी श्वैता चौहान ने कहा कि छठ पूजा के दौरान मयूर विहार, गीता कालोनी, गांधी नगर, सोनिया विहार पुश्ता रोड, न्यू उस्मानपुर, दिलशाद गार्डन, सीमापुरी में यातायात बाधित रहने की संभावना है। यहां पर छठ घाट बनाएं हुए हैं।

वाहनों से घाट तक पहुंचेंगी व्रति अधिकतर व्रति दूर से आते हैं और बड़े वाहनों को लेकर आते हैं। पूजा के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और आम यात्रियों की आवाजाही के बीच किसी तरह की अव्यवस्था न हो इसके लिए यात्रियों को शास्त्री पार्क से खजूरी चौक और पुश्ता रोड, नानकसर टी-पाइंट से सोनिया विहार टोल टैक्स तक और शांति वन से श्मशान घाट तक के रास्तों से खासतौर पर बचने की सलाह दी है।

वैकल्पिक रूट का लें सहारा मध्य दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और नई दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहन चालकों को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे और जीटी रोड का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। नानकसर टी-पाइंट से सोनिया विहार की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए भी वैकल्पिक रूट बताया गया है।