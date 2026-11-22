जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तरी जिला के कोतवाली थाना पुलिस ने चांदनी चौक इलाके में चल रहे एक अवैध पार्किंग रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने दिल्ली नगर निगम की फर्जी पार्किंग पर्चियों का इस्तेमाल कर लोगों से अवैध वसूली और धोखाधड़ी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है।

उत्तरी जिले की पुलिस उपायुक्त निहारिका भट्ट के मुताबिक 20 नवंबर की शाम करीब 5.20 बजे कोतवाली थाने में तैनात एएसआई कृष्ण कांत को सूचना मिली कि चांदनी चौक स्थित सुभाष मार्ग पर प्रेजेंटेशन स्कूल के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से वाहन खड़े करवाकर फर्जी पर्चियां काट रहा है और लोगों से पार्किंग शुल्क वसूल रहा है।

पुलिस टीम को आते देख भागने की कोशिश सूचना मिलने पर एसीपी कोतवाली अमनदीप कौर और इंस्पेक्टर सुमन कुमार की देखरेख में पुलिस टीम ने प्रेजेंटेशन स्कूल के पास स्थित पटरी पर दबिश दी। पुलिसकर्मियों को अपनी ओर आता देख, राहगीरों को आवाज लगाकर वाहन पार्क करवा रहा युवक घबराकर भागने लगा। हालांकि, पुलिस टीम ने पीछा कर उसे दबोच लिया। फर्जी रसीद और वसूली गई नकदी बरामद गिरफ्तार किए गए आरोपित का नाम आकाश है, वह जमुना बाजार, कश्मीरी गेट का रहने वाला है। पूछताछ के दौरान वह पार्किंग संचालन से जुड़ा कोई भी वैध लाइसेंस या सरकारी अनुमति पत्र नहीं दिखा सका।

तलाशी लेने पर उसके पास से इस्तेमाल की हुई और कोरी फर्जी पार्किंग रसीदों की बुकलेट बरामद हुईं, जिन पर एमसीडी लिखा हुआ छपा हुआ था। इसके अलावा, अवैध पार्किंग शुल्क के रूप में वसूले गए कुछ नकदी भी जब्त किए गए।