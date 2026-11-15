CBSE दे रहा छात्रों को हुनर दिखाने का मौका, दिल्ली में आयोजित हो रहा स्किल एक्सपो; जानें पंजीकरण की अंतिम तिथि

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। किताबी पढ़ाई और परीक्षा के अंकों से आगे बढ़कर अब छात्रों को अपने हुनर और व्यावहारिक कौशल का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) शैक्षणिक सत्र 2026-27 में स्किल एक्सपो और गाइडेंस फेस्टिवल आयोजित करने जा रहा है।

इसका उद्देश्य छात्रों को केवल सैद्धांतिक शिक्षा तक सीमित रखने के बजाय उन्हें कौशल आधारित सीखने, रचनात्मक सोच और भविष्य की रोजगारपरक संभावनाओं से जोड़ना है। CBSE की ओर से अधिसूचना जारी सीबीएसई की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली में दो अलग-अलग क्षेत्रों में स्किल एक्सपो आयोजित किए जाएंगे। पहला आयोजन 25 नवंबर को वसंत विहार स्थित स्कूल में और दूसरा आठ दिसंबर को पीतमपुरा स्थित स्कूल में होगा। इन आयोजनों में छात्र अपनी प्रतिभा, कौशल आधारित परियोजनाओं और रचनात्मक गतिविधियों का प्रदर्शन कर सकेंगे।

एक्सपो में गाइडेंस फेस्टिवल का भी होगा आयोजन एक्सपो के साथ गाइडेंस फेस्टिवल भी आयोजित किया जाएगा। इसके माध्यम से छात्रों को आगे की पढ़ाई, विभिन्न पाठ्यक्रमों और कौशल विकास से जुड़े विकल्पों की जानकारी दी जाएगी। इससे छात्रों को अपनी रुचि और क्षमता के अनुरूप भविष्य की दिशा चुनने में मदद मिलेगी।