रितिका मिश्रा, नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 12वीं की परीक्षा में विज्ञान विषयों के प्रति विद्यार्थियों का रुझान लगातार बढ़ रहा है।

पिछले आठ वर्षों में रसायन विज्ञान में पंजीकरण कराने वाले द्यार्थियों की संख्या में 70 प्रतिशत, भौतिकी में करीब 58 प्रतिशत और गणित में 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

विद्यार्थियों के पसंद का अंतर बढ़ा

वहीं, वाणिज्य संकाय के प्रमुख विषय बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी में यह वृद्धि करीब 32 प्रतिशत रही है। इससे विज्ञान और वाणिज्य संकाय के विषयों के बीच विद्यार्थियों की पसंद का अंतर और बढ़ गया है।

सीबीएसई की वर्ष 2027 की 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए अब तक रिकार्ड 19 लाख विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। इनमें आधे से अधिक विद्यार्थियों ने अलग-अलग तौर पर रसायन विज्ञान और भौतिकी विषय चुना है। अंग्रेजी के बाद रसायन विज्ञान सबसे लोकप्रिय विषय बनकर उभरा है। इसमें करीब 10.8 लाख विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है, जो कुल परीक्षार्थियों का लगभग 57 प्रतिशत है। भौतिकी में करीब 10 लाख विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है, जो कुल परीक्षार्थियों का 52.6 प्रतिशत है।

वहीं, गणित में 8.3 लाख विद्यार्थियों ने रुचि दिखाई है। यह कुल परीक्षार्थियों का 43.4 प्रतिशत है। अंग्रेजी में सबसे अधिक 18.5 लाख विद्यार्थियों का पंजीकरण हुआ है। वाणिज्य संकाय के विषयों में इकोनॉमिक्स के लिए 5.8 लाख, बिजनेस स्टडीज के लिए 4.51 लाख और अकाउंटेंसी के लिए 4.5 लाख विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है।

रसायन विज्ञान और बिजनेस स्टडीज के बीच बढ़ा अंतर आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 में रसायन विज्ञान और भौतिकी में करीब 6.4-6.4 लाख विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था, जबकि गणित में 5.3 लाख और इकोनॉमिक्स में 4.3 लाख विद्यार्थियों ने विषय चुना था।

उस समय बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी में करीब 3.4-3.4 लाख विद्यार्थी थे। वर्ष 2019 में केमिस्ट्री और बिजनेस स्टडीज के बीच विद्यार्थियों की संख्या का अंतर 2.9 लाख था, जो 2027 में बढ़कर 6.3 लाख हो गया है। इसी तरह फिजिक्स और अकाउंटेंसी के बीच का अंतर भी 2.9 लाख से बढ़कर 5.5 लाख पहुंच गया है।

पांच साल में 31 प्रतिशत बढ़े परीक्षार्थी सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2022 में जहां 14.5 लाख विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था, वहीं 2023 में यह संख्या 16.9 लाख, 2024 में 17 लाख और 2025 में 17.8 लाख रही।