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CBSE ने जारी किया 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2027 का पूरा शेड्यूल, 16 फरवरी से शुरू होंगे एग्जाम

By Digital Desk Edited By: Shanu Sharma
Published: Fri, 06 Nov 2026 07:21 PM (IST)

CBSE ने वर्ष 2027 में होने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। इन परीक्षाओं की शुरुआत 16 फरवरी 2027 से होने वाली है

प्रतीकात्मक तस्वीर, एआई जेनरेटेड

प्रतीकात्मक तस्वीर, एआई जेनरेटेड

HighLights

  1. CBSE ने 2027 बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी की।

  2. 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू होंगी।

  3. छात्र विस्तृत शेड्यूल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने 2027 में होने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। जिसके मुताबिक 16 फरवरी 2027 से परीक्षाएं शुरू होंगी।

बोर्ड परीक्षाओं की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी की गई है। जिसके मुताबिक 16 फरवरी 2027 से ही 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं शुरू होंगी।

बोर्ड एग्जाम का पूरा शेड्यूल परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज द्वारा साझा किया गया है। अधिकतर परीक्षाएं परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक चलेंगी, हालांकि कुछ वोकेशनल विषयों की परीक्षा सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक तक आयोजित किया गया है।

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