CBSE 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी, नाम-जन्मतिथि से लेकर विषय तक लिखने में गलती पड़ सकती है भारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने वर्ष 2026-27 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए छात्रों की अभ्यर्थी सूची जमा करने का कार्यक्रम जारी कर दिया है।

बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों को छात्रों का विवरण बेहद सावधानी से भरने के निर्देश दिए हैं। इसमें छात्र का नाम, माता-पिता या अभिभावक का नाम, जन्मतिथि, विषय और अन्य जरूरी जानकारी शामिल है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि गलत जानकारी दर्ज होने पर बाद में सुधार का अवसर सीमित रहेगा।

सामान्य शुल्क देकर विवरण दे सकेंगे स्कूल 24 सितंबर से 21 अक्टूबर 2026 तक सामान्य शुल्क के साथ छात्रों का विवरण अंतिम रूप से जमा कर सकेंगे। इसके बाद 22 से 30 अक्टूबर तक प्रति छात्र 200 रुपये अतिरिक्त विलंब शुल्क के साथ विवरण जमा करने का मौका दिया जाएगा। वहीं, शुल्क के साथ जमा किए गए विवरण में भी स्कूलों को अंतिम रूप देने से पहले सभी जानकारियों की जांच करनी होगी।

जानकारी का मिलान करने का आदेश बोर्ड ने छात्रों की जानकारी में गलती की स्थिति में दो से चार नवंबर 2026 तक डाटा सत्यापन पर्ची के माध्यम से नाम, माता-पिता या अभिभावक के नाम और जन्मतिथि जैसी जानकारी में सुधार का अवसर दिया है। इस अवधि के बाद बोर्ड की ओर से किसी भी तरह का सुधार स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए स्कूलों को प्रवेश और नाम वापसी रजिस्टर से प्रत्येक छात्र की जानकारी का मिलान करने को कहा गया है।

संशोधन की अनुमति सामान्य तौर पर नहीं होगी बोर्ड ने विषय चयन को लेकर भी स्कूलों को विशेष सावधानी बरतने को कहा है। छात्रों के विषय सीबीएसई की निर्धारित अध्ययन योजना के अनुसार ही होने चाहिए। गलत विषय संयोजन दर्ज होने पर छात्र को बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलने की स्थिति बन सकती है। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि सूची जमा होने के बाद विषय बदलने, छात्र का नाम जोड़ने या हटाने और अन्य संशोधन की अनुमति सामान्य तौर पर नहीं होगी।