2001 बैच के IAS मनदीप भंडारी को मिला नया जिम्मा, जम्मू-कश्मीर LG के प्रधान सचिव अब बने CBSE के अध्यक्ष

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनदीप के. भंडारी को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) का अध्यक्ष नियुक्त किया। 2001 बैच के अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र-शासित प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी भंडारी वर्तमान में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत हैं।

कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। इस पद का अतिरिक्त प्रभार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम के पास था। उन्हें इस वर्ष दो जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया था और सीबीएसई के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।