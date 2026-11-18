जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लाख कोशिशों के बावजूद दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। साइबर थानों का और भी बुरा हाल है।

ताजा मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और कार्रवाई करते हुए भलस्वा डेरी थाने में तैनात दिल्ली पुलिस के एक सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) को 70 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।

रिश्वत लेते पकड़े जाने पर पुलिस विभाग ने भी इसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है।

दो लाख रुपये रिश्वत मांगने का आरोप

सीबीआई सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई एक शिकायत के आधार पर 17 नवंबर को की गई।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उक्त एएसआई ने एक मामले में राहत देने और उसके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार न करने की एवज में दो लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने मामले की गोपनीय जांच की।

जांच के दौरान यह बात सामने आई कि आरोपी एएसआई ने अनुचित लाभ के रूप में दो लाख रुपये मांगे थे और जांच में मदद करने के नाम पर पहली किस्त के रूप में एक लाख रुपये लेने पर सहमति जताई थी।