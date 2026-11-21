जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 के आगमन टर्मिनल के बाहर देर रात एक कार के इंजन में आग लग गई। सफेद रंग की टाटा नेक्सन कार में आग लगते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

वहीं, एयरपोर्ट कर्मचारियों और वहां मौजूद ड्राइवरों ने तत्परता दिखाते हुए अग्निशमन यंत्रों (फायर एक्सटिंग्विशर) की मदद से आग पर काबू पा लिया। दमकल की गाड़ियों के पहुंचने से पहले ही आग बुझा दी गई। घटना में कोई घायल नहीं हुआ।

कार में अचानक लग गई आग जानकारी के अनुसार, घटना देर रात करीब एक बजे की है। कार ड्राइवर एयरपोर्ट पर किसी यात्री को लेने पहुंचा था। इसी दौरान आगमन टर्मिनल के बाहर खड़ी कार के अगले हिस्से यानी इंजन में अचानक आग लग गई।

ड्राइवरों ने आग पर पाया काबू वहीं, कार से धुआं और लपटें उठती देख वहां मौजूद एयरपोर्ट कर्मचारियों और ड्राइवरों ने तुरंत आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। उन्होंने अग्निशमन यंत्रों की मदद से आग को फैलने से पहले ही नियंत्रित कर लिया।