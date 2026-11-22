राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सहित एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के दावों और जमीनी स्तर पर किए गए प्रयासों की अब राज्यों के हिसाब से निगरानी होगी।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने पहली बार दिल्ली और एनसीआर के चार राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के प्रदूषण नियंत्रण संबंधी प्रयासों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है।

जनवरी से अक्टूबर 2026 तक के प्रदर्शन पर आधारित इस रिपोर्ट में दिल्ली सबसे पीछे रही है, जबकि उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक प्रगति दर्ज की है।

रिपोर्ट के अनुसार, प्रदूषण नियंत्रण के निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में उत्तर प्रदेश ने 64.82 प्रतिशत प्रगति दर्ज की। इसके बाद पंजाब 58.28 प्रतिशत, हरियाणा 51.54 प्रतिशत और राजस्थान 51.23 प्रतिशत पर रहा। दिल्ली की प्रगति महज 50.88 प्रतिशत दर्ज की गई। यानी दिल्ली इस मामले में चारों राज्यों से पीछे रही।

दिल्ली के 32 में से 18 कार्य असंतोषजनक रिपोर्ट कार्ड में राज्यों की कार्ययोजनाओं के तहत तय किए गए कार्यों की स्थिति भी सामने आई है। दिल्ली के लिए निर्धारित 32 कार्यों में से केवल आठ (25 प्रतिशत) को संतोषजनक पाया गया, जबकि 18 (56.25 प्रतिशत) असंतोषजनक रहे। दो कार्यों में सुधार की जरूरत बताई गई और चार कार्यों को फिलहाल जरूरी नहीं माना गया।

वहीं, पांचों इकाइयों की कार्ययोजनाओं के कुल 165 कार्यों में से 76 (46.06 प्रतिशत) असंतोषजनक पाए गए। 18 में सुधार की जरूरत बताई गई, जबकि केवल 37 (22.42 प्रतिशत) कार्य संतोषजनक रहे। 34 कार्यों को जरूरी नहीं की श्रेणी में रखा गया।