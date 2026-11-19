राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सहित एनसीआर में वायु प्रदूषण की एक बड़ी वजह बने डीजल जनरेटर (डीजी) सेट से निकलने वाले धुएं पर नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। यह समूह डीजी सेट से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए मौजूदा नियमों और तकनीकी उपायों की प्रभावशीलता की समीक्षा करेगा।

उपयोगिता और वास्तविक प्रदर्शन भी जांचेंगे विशेषज्ञ समूह औद्योगिक, व्यावसायिक, आवासीय और कार्यालय परिसरों में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न क्षमता के जनरेटर सेट पर लागू उत्सर्जन मानकों की पर्याप्तता का आकलन करेगा। साथ ही, जनरेटर सेट में लगाए जाने वाले रेट्रोफिटेड एमिशन कंट्रोल डिवाइस (आरईसीडी) और ड्यूल फ्यूल किट (डीएफके) की उपयोगिता और वास्तविक प्रदर्शन की भी जांच की जाएगी।

नियमों के पालन से जुड़ी क्या समस्याएं आ रहीं? समूह यह भी पता लगाएगा कि इन उपकरणों को लगाने और संचालित करने में तकनीकी, व्यावहारिक और नियमों के पालन से जुड़ी क्या समस्याएं आ रही हैं। मौजूदा व्यवस्था में कहां कमियां हैं और उन्हें दूर करने के लिए किन अतिरिक्त उपायों की जरूरत है, इस पर भी सिफारिशें की जाएंगी।