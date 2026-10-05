दिल्ली के रिंग रोड पर धूल-कचरे ने खोली सफाई के दावों की पोल, 25 में 17 सड़क पट्टियों पर मिली गंदगी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में सड़कों की नियमित सफाई और धूल नियंत्रण के दावों के बीच रिंग रोड पर जमी धूल और निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) कचरे ने व्यवस्था की पोल खोल दी है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ‘आपरेशन क्लीन एयर’ के तहत की गई जांच में करीब 35 किमी लंबे इनर और आउटर रिंग रोड की 25 सड़क पट्टियों में 17 जगह अधिक मात्रा में दिखाई देने वाली सड़क की धूल और सीएंडडी कचरा मिला।



सीएक्यूएम ने तीन अक्टूबर को चार उड़न दस्तों की टीमों के जरिये दिल्ली लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकार क्षेत्र वाली सड़कों का निरीक्षण किया। जांच का मुख्य उद्देश्य सड़क पर मौजूद धूल और सफाई व झाड़ू लगाने की व्यवस्था की प्रभावशीलता का आकलन करना था।