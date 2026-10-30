'एल्गोरिदम को बेवकूफ बनाओ...' सोशल मीडिया पर सरकार से भिड़ने के लिए CJP का नया 'कोडवर्ड' प्लान वायरल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी अपने फॉलोअर्स को सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने, वीडियो बनाने के लिए नए ट्रिक्स सिखा रही है। उनका कहना है कि अगर पोस्ट, वीडियो या रील आदि में सरकार मंत्रियों का सीधा नाम लेते हैं तो यह एल्गोरिदम की पकड़ में आएगा और उनका वीडियो डिलीट हो जाएगा।

ऐसे में अगर पीएम या किसी भी मंत्री का नाम लेना है तो कोड वर्ड का इस्तेमाल करें। आशुतोष रांका जो सीजेपी के सह संस्थापक हैं उन्होंने एक वीडियो जारी कर लोगों से अपील की है कि अपने पोस्ट या वीडियो में कोड लैंग्वेज में बात करें।

आशुतोष रांका ने वीडियो में क्या कहा? आशुतोष रांका ने अपने वीडियो में कहा, हजारों की संख्या में पुलिस वाले तैनात करने के बाद, मेट्रो बंद करने के बाद, ट्रेन बंद करने के बाद, मतलब फ्लाइट से निकालने के बाद भी इनको चैन नहीं पड़ा है। तो अब सोशल मीडिया पर ये लोग झंडे गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब से सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ साफ-सुथरे लोग ही पाए जाएंगे।

रांका ने आगे कहा, बाकी सारे वीडियो उड़ा देंगे, सारे अकाउंट बंद करा देंगे। आप लोग कल्पना कीजिए कि आप लोग 1945 के जर्मनी में हैं, आप लोग 1935 के भारत में हैं, आप लोग नॉर्थ कोरिया में हैं। तो वहां पर जो इतने बड़े-बड़े नेता होते हैं, उनसे आप लोग कैसे भिड़ेंगे? उनसे भिड़ने के लिए हमें अब कोड लैंग्वेज में बात करनी होगी।