प्रदर्शनों से हुई परेशानी पर CJP से 50 करोड़ मुआवजा वसूलने की मांग, दिल्ली HC ने कहा- सुप्रीम कोर्ट जाइए

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध-प्रदर्शनों से निवासियों को हुई परेशानी और व्यवधान के बदले 50 करोड़ रुपये के अंतरिम मुआवजे की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी। 50 करोड़ रुपये जमा कराने की मांग याचिका में मांग की गई थी कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को दिल्ली के निवासियों को विरोध-प्रदर्शनों के कारण हुई परेशानी और व्यवधान के लिए अंतरिम मुआवजे के तौर पर 50 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया जाए।