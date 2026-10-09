'प्रेमिका, उसका पति और SI मेरी मौत के जिम्मेदार', दिल्ली में 10 मिनट का वीडियो बनाकर फंदे पर झूल गया गौरव

मोहम्मद साकिब, नई दिल्ली। बुराड़ी के संत नगर इलाके में बुधवार शाम एक युवक ने किराये के मकान में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली।

आत्महत्या से पहले उसने करीब 10 मिनट का वीडियो बनाया, जिसमें उसने अपनी प्रेमिका, उसके पति और एक सब इंस्पेक्टर पर टॉर्चर करने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया।

युवक ने वीडियो में कहा कि उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है और इससे परेशान होकर वह आत्महत्या कर रहा है। वीडियो मिलने के बाद पुलिस ने इसे जांच में शामिल कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान गौरव यादव के रूप में हुई है, जो एक निजी मोबाइल कंपनी में काम करता था और संत नगर में किराये के मकान में रहता था।

बताया जा रहा है कि वह ज्योति नाम की महिला के साथ रह रहा था। दोनों पहले से शादीशुदा बताए जा रहे हैं। बुधवार शाम करीब सात बजे गौरव ने वीडियो बनाया और उसके बाद इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया।

स्वजन के मुताबिक, वीडियो देखने के बाद उन्होंने गौरव से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन फोन नहीं उठा। इसके बाद वे उसके किराये के मकान पर पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। दमकलकर्मियों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया तो गौरव फंदे से लटका मिला। पुलिस ने उसे नीचे उतारा और अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। स्वजन का आरोप है कि ज्योति का चरित्र ठीक नहीं है और वह शादीशुदा लोगों को जाल में फंसाकर इसी तरह से झूठे मामले में फंसाती है। ब्लैकमेल कर मांगते थे पैसे स्वजन का आरोप है कि ज्योति के पास गौरव के साथ आपत्तिजनक स्थिति के फोटो और वीडियो थे। मृतक ने वीडियो में भी यही आरोप लगाए है। उनके अनुसार इन्हीं को लेकर वह गौरव को ब्लैकमेल करके लगातार उससे उगाही कर रही थी।

स्वजन ने ज्योति के पति और महेंद्रा पार्क थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर मदन पर भी इस मामले में शामिल होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि तीनों मिलकर गौरव पर झूठे मुकदमे में फंसाने का दबाव बना रहे थे।