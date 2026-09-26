अब मशीनें बताएंगी वाहन फिट है या नहीं, दिल्ली के बुराड़ी में शुरू हुआ 5 लेन वाला ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। बुराड़ी में शुरू हुआ नया स्वचालित वाहन जांच केंद्र दिल्ली में वाहनों की फिटनेस जांच व्यवस्था को बदलने वाला महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है।



सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को बुराड़ी में इस अत्याधुनिक आटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार द्वारा वाहन फिटनेस जांच व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी में देश के सबसे बड़े आटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों में से एक स्थापित हुआ है। इस मौके पर उन्होंने प्रदूषण पर केवल सर्दियों में अस्थायी उपाय करने की जगह पूरे साल लगातार प्रयास करने पर बल दिया।

मशीनों के जरिए होगी वाहनों की जांच बुराड़ी स्थित इस पांच लेन वाले ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन की प्रतिवर्ष एक लाख वाहनों की फिटनेस जांच करने की क्षमता है। इस केंद्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वाहन की जांच काफी हद तक मशीनों के जरिये होगी।