BRICS से दिल्ली-NCR में कारोबार की बहार, होटल 100% बुक; लग्जरी कैब की मांग 40% बढ़ी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का सकारात्मक प्रभाव केवल कूटनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका सीधा और बड़ा लाभ दिल्लाी की अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों को भी मिला है।

सम्मेलन में भाग लेने आए सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों, विदेशी प्रतिनिधियों, व्यापारिक मंडलों और मीडिया प्रतिनिधियों की भारी मौजूदगी से दिल्ली-एनसीआर के होटल उद्योग, टैक्सी सेवाओं, पर्यटन स्थलों और स्थानीय बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिली।

रविवार शाम तक भले ही ब्रिक्स सम्मेलन संपन्न हो गया। उसके बाद भी कनाट प्लेस व खान मार्केट के साथ ही दोपहर में लालकिला, प्रधानमंत्री संग्रहालय, शिल्प बाजार समेत अन्य स्थान विदेशी मेहमानों से गुलजार रहे। यहीं हाल होटलों का भी रहा।

दिल्ली होटल महासंघ के अध्यक्ष अजय अग्रवाल के अनुसार, लुटियंस दिल्ली और एयरोसिटी स्थित लगभग सभी पंचतारा और उससे नीचे के होटलों में कमरे पूरी तरह बुक रहे। सम्मेलन के चलते कमरों की 95 से 100 प्रतिशत तक पहुंच गई, जिससे इनके राजस्व में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 30 से 35 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही कैटरिंग और इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों को भी बड़े पैमाने पर कारोबार मिला है। इसी तरह, विदेशी मेहमानों और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडलों की आवाजाही के कारण लग्जरी टैक्सी आपरेटरों और टूर-ट्रैवल एजेंसियों की मांग में भारी इजाफा देखा गया।

इंडियन टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश सहरावत के अनुसार, विशेषकर मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और आडी जैसी प्रीमियम श्रेणियों के साथ-साथ लग्जरी टूरिस्ट बसों की मांग में 40 प्रतिशत से अधिक की बढ़त दर्ज की गई। एयरपोर्ट ट्रांसफर से लेकर लोकल साइटसीइंग के लिए कैब एग्रीगेटर्स और प्राइवेट टैक्सी चालकों की दैनिक आय में 25 से 30 प्रतिशत का उछाल आया। सम्मेलन के औपचारिक कार्यक्रमों के इतर विदेशी मेहमानों ने राजधानी और आसपास के प्रमुख पर्यटन स्थलों का रुख किया।