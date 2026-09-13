ब्रिक्स में Green Energy की राह होगी आसान, सौर ऊर्जा से ईवी और हाइड्रोजन तक सहयोग बढ़ाने पर जोर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जारी घोषणापत्र को सीएसई सेंटर फार साइंस एंड एन्वायरमेंट (सीएसई) ने हरित ऊर्जा व स्वच्छ तकनीक को बढ़ावा देने वाला बताया है।

इसमें स्वच्छ तकनीक और हरित औद्योगिक विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों के साथ स्वच्छ तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा, स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भंडारण और कम उत्सर्जन वाले हाइड्रोजन को बढ़ावा देने की बात कही गई है।

सीएसई की कार्यक्रम प्रबंधक अवंतिका गोस्वामी ने कहा कि ब्रिक्स देशों की ऊर्जा जरूरतें तेजी से बढ़ रही हैं। तेजी से ईवी अपना रहे ब्रिक्स देश ऐसे में जीवाश्म ईंधन का उपयोग तत्काल समाप्त होने की उम्मीद कम है, लेकिन घोषणापत्र में न्यायसंगत, व्यवस्थित, समान और समावेशी ऊर्जा बदलाव के साथ ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला पर जोर दिया गया है।

ब्रिक्स देश सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसी स्वच्छ तकनीकों को तेजी से अपना रहे हैं। विश्व की आधे से अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन इन्हीं देशों में हो रहा है। ऐसे में नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में कमी जरूरी है।