'पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में रचा इतिहास', सम्राट चौधरी ने ब्रिक्स सम्मेलन की सफलता पर प्रधानमंत्री को सराहा
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता और 'नई दिल्ली घोषणा-पत्र' पर बनी सर्वसम्मति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी।
HighLights
मुख्यमंत्री ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता पर पीएम मोदी को बधाई दी।
पीएम मोदी के नेतृत्व में 'नई दिल्ली घोषणा-पत्र' पर वैश्विक सहमति बनी।
बिहार के सत्तू और मखाना को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने पर आभार।
राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भारत की अध्यक्षता में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता तथा नई दिल्ली घोषणा-पत्र पर सदस्य देशों की सर्वसम्मति का स्वागत किया है।
उन्होंने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने बिहार के सत्तु एवं मखाना को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज दुनिया भारत का उदय देख रही है। भारत अब वैश्विक मुद्दों पर केवल अपनी बात रखने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया को दिशा देने और साझा समाधान प्रस्तुत करने वाली महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर रहा है।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता ने इस बढ़ती वैश्विक भूमिका को और मजबूत किया है। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति, सहयोग एवं संवाद की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है।
ब्रिक्स देशों द्वारा बहुपक्षवाद, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और अधिक न्यायपूर्ण एवं संतुलित वैश्विक व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त किया जाना पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण संदेश है।
भारत की अध्यक्षता में आयोजित 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री मोदी के सशक्त, समावेशी एवं दूरदर्शी नेतृत्व की एक ऐतिहासिक मिसाल बनकर उभरा है।
वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों एवं आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी कुशल कूटनीति से सभी सदस्य देशों को एक मंच पर लाकर सर्वसम्मति से 'नई दिल्ली घोषणापत्र' को पारित कराया, जो भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रतीक है।
उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक संस्थाओं में सुधारों की वकालत कर 'ग्लोबल साउथ' की आवाज को मजबूती से बुलंद किया। उनके नेतृत्व में ब्रिक्स ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए सुरक्षित और निरंतर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत एवं ब्राजील की स्थायी सदस्यता के समर्थन से वैश्विक शासन व्यवस्था में विकासशील देशों की बढ़ती भूमिका को बल मिला है।
भारत लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, लोकतांत्रिक एवं वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं के अनुरूप बनाने की आवश्यकता पर जोर देता रहा है।
वैश्विक एकजुटता का महत्वपूर्ण संदेश
मुख्यमंत्री ने आतंकवाद के विरुद्ध ब्रिक्स देशों के स्पष्ट एवं दृढ़ रुख का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा और आतंकवाद के सभी रूपों एवं तरीकों के विरुद्ध कार्रवाई की प्रतिबद्धता आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक एकजुटता का महत्वपूर्ण संदेश है।
आतंकवाद की फंडिंग, आतंकियों की सीमा पार आवाजाही एवं उन्हें सुरक्षित पनाहगाह उपलब्ध कराने वालों के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ती अनिश्चितता के बीच नियम आधारित, खुली एवं निष्पक्ष व्यापार व्यवस्था समय की आवश्यकता है।
परमाणु खतरे को कम करने एवं अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सभी देशों को मिलकर प्रयास करना होगा। अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीक के शांतिपूर्ण उपयोग तथा अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ रोकने की प्रतिबद्धता भी मानवता के सुरक्षित भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।
भारत को उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए एवं विश्व पटल पर भारत को नेतृत्व गौरव दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बहुत-बहुत धन्यवाद।
यह भी पढ़ें- 'कहीं पुतिन से न कह देते व्याकुल मत हो', BRICS सम्मेलन में सम्राट चौधरी को नहीं बुलाए जाने पर तेजस्वी का तंज