राज्य ब्यूरो, पटना। BRICS सम्मेलन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आमंत्रित नहीं किए जाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को तंज कसा।

उन्होंने कहा कि शायद इस डर से मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया कि कहीं वह वहां जाकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ही न कह दें- 'व्याकुल मत हो।'

तेजस्वी यादव ने कहा कि जब सम्राट चौधरी मंत्री रहते हुए विधानसभा अध्यक्ष से इस तरह की बात कह सकते हैं तो शायद BRICS सम्मेलन में जाकर भी कुछ ऐसा ही बोल देते।

तेजस्वी यादव रविवार को प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बिहार में बाढ़ की स्थिति, सीतामढ़ी में राजद के जिला उपाध्यक्ष की हत्या और राज्य सरकार की कार्यशैली को लेकर भी जमकर निशाना साधा।

बाढ़ को लेकर सरकार पर हमला

तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बाढ़ से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं। उन्होंने दावा किया कि इस मुद्दे को लेकर कई बार मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

उन्होंने कहा कि सरकार को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, लेकिन बिहार की जनता ने जनादेश दिया है और सरकार की जिम्मेदारी लोगों के लिए काम करने की है। उन्होंने डबल इंजन की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 'डबल इंजन की सरकार है, लेकिन लगता है कि दोनों इंजन में आग लग गई है।' तेजस्वी ने कहा कि राज्य के लोग बाढ़ की वजह से परेशान हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से बिहार में बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और विशेष पैकेज देने की मांग की, लेकिन अब तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है।

'45 लाख से अधिक लोग बाढ़ से बेहाल' तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार में 45 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव के समय वोट लेने के लिए लिट्टी-चोखा खाने आते हैं।