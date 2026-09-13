BRICS में भारत की बढ़ी धमक, UNSC में स्थायी सदस्यता से लेकर सत्तू-मखाना तक; सम्राट चौधरी ने PM मोदी को दिया श्रेय

राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन की ऐतिहासिक सफलता पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को हार्दिक बधाई और धन्यवाद दिया है।

सम्मेलन में 'नई दिल्ली घोषणापत्र' पर सभी सदस्य देशों के बीच बनी वैश्विक सहमति को मुख्यमंत्री ने भारत के बढ़ते कूटनीतिक प्रभाव की एक बड़ी उपलब्धि बताया है।

रविवार को बयान जारी कर कहा कि आज दुनिया मोदी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली भारत का उदय देख रही है, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच दुनिया को दिशा देने और साझा समाधान प्रस्तुत करने वाली एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है।