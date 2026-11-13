मानसिक बीमारी से जुड़े भ्रम तोड़ने को आगे आए BRICS देश, दिल्ली एम्स सम्मेलन में विशेषज्ञों ने दिया सुझाव

अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। मानसिक परेशानी से जूझ रहे बच्चों और किशोरों के सामने कई बार बीमारी से बड़ी चुनौती समाज का डर, भेदभाव और लोगों की गलत धारणाएं होती हैं। परिवार में मानसिक परेशानी की बात छिपाना, बच्चों की भावनाओं को नजरअंदाज करना और उन्हें कमजोर समझना समय पर उपचार मिलने में बाधा बनता है।

मानसिक बीमारी से जुड़ी इस भावना को खत्म करने और बच्चों-किशोरों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ बनाने के लिए ब्रिक्स देशों ने साझा प्रयासों पर जोर दिया है। एम्स में आयोजित 11वां टुगेदर अगेंस्ट स्टिग्मा सम्मेलन एम्स में आयोजित 11वें टुगेदर अगेंस्ट स्टिग्मा सम्मेलन के अंतिम दिन भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, कजाखस्तान और मलेशिया के विशेषज्ञों ने मानसिक स्वास्थ्य नीतियों में युवाओं की भागीदारी, स्कूलों में शुरुआती पहचान और समुदाय स्तर पर सहायता व्यवस्था मजबूत करने की आवश्यकता बताई।

कहा कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियां बनाते समय युवाओं और मानसिक परेशानी से उबर चुके लोगों की राय को भी महत्व दिया जाना चाहिए। इसके लिए 'नथिंग अबाउट अस विदआउट अस' यानी हमारे बारे में कोई निर्णय हमारी भागीदारी के बिना नहीं, के सिद्धांत पर जोर दिया गया।

युवा अपने अनुभव साझा कर परिवार, स्कूल और समाज में मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बातचीत का माहौल बनाने के साथ भेदभावपूर्ण सोच बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आरंभिक लक्षण पहचानने पर जोर विशेषज्ञों ने स्कूलों को बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की शुरुआती पहचान का महत्वपूर्ण केंद्र बताया। ब्राजील का उदाहरण देते हुए बताया गया कि वहां स्कूलों को जोड़ा जा रहा है और शिक्षकों को विद्यार्थियों में मनोवैज्ञानिक तनाव के लक्षण पहचानने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ताकि परेशानी सामने आने पर बच्चों को समय पर सहायता मिल सके।