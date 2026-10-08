राहुल गांधी के वायरल वीडियो पर बवाल, महिला पुलिसकर्मी से बदसलूकी का आरोप; BJP महिला मोर्चा भड़का
दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा ने राहुल गांधी पर महिला पुलिसकर्मी से अमर्यादित व्यवहार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस मुख्यालय के पास प्रदर्शन किया।
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दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया
महिला पुलिसकर्मी से अमर्यादित व्यवहार का आरोप लगाया गया
चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान विवाद शुरू हुआ
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर महिला पुलिसकर्मी के साथ अमर्यादित व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को कांग्रेस मुख्यालय के नजदीक प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की और उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। यह विवाद दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ INDI गठबंधन के हालिया प्रदर्शनों के दौरान सामने आए एक वायरल वीडियो को लेकर शुरू हुआ है।
भाजपा का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों को हटाने की कोशिश के बीच राहुल गांधी ने एक महिला पुलिसकर्मी के साथ धक्कामुक्की की और उसे अनुचित तरीके से छुआ। भाजपा नेताओं ने इसे राहुल गांधी के आचरण पर गंभीर सवाल बताते हुए उनकी आलोचना की है।
भाजपा प्रवक्ताओं ने इस घटना को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी नेता का ऐसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं है।
In his Eagerness to make a reel, Rahul Gandhi attempts to push a female police personnel. https://t.co/wQRzDh2DpG— Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी)🇮🇳 (@pradip103) October 7, 2026
कैसे शुरू हुआ विवाद?
दरअसल, 6 और 7 अक्टूबर को INDI गठबंधन के सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन किया था। विपक्षी दल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई विपक्षी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था।
7 अक्टूबर को प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी। इसी दौरान राहुल गांधी के बैरिकेड पार करने और पुलिस के साथ आमना-सामना होने के दृश्य सामने आए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बाद में आकाशवाणी भवन परिसर में भी पहुंच गए थे।
इसी घटनाक्रम के दौरान सामने आए वीडियो को लेकर भाजपा ने राहुल गांधी पर महिला पुलिसकर्मी को धक्का देने और अनुचित तरीके से छूने का आरोप लगाया।
BJP प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि राहुल गांधी महिला पुलिसकर्मी को धक्का देने की कोशिश कर रहे थे।
पुलिस की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में
इस पूरे घटनाक्रम का विवाद केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ कथित मारपीट, सरकारी काम में बाधा और धक्कामुक्की के आरोपों को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है।
दिल्ली पुलिस प्रदर्शन से जुड़े वीडियो फुटेज का भी विश्लेषण कर रही है। रिपोर्टों के मुताबिक पुलिस यह जांच रही है कि प्रदर्शन के दौरान उसके कर्मचारियों के साथ वास्तव में क्या हुआ और वीडियो में दिखाई देने वाली घटनाओं का पूरा संदर्भ क्या था।
BJP महिला मोर्चा ने बनाया मुद्दा
अब BJP महिला मोर्चा ने महिला पुलिसकर्मी से कथित व्यवहार को राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस मुख्यालय के पास प्रदर्शन के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई और माफी की मांग उठाई।
भाजपा इस मुद्दे को महिलाओं के सम्मान और पुलिसकर्मियों के साथ व्यवहार से जोड़कर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। वहीं पूरा मामला ऐसे समय में सामने आया है जब दिल्ली में चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस और INDI गठबंधन का आंदोलन लगातार राजनीतिक तनाव बढ़ा रहा है।
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