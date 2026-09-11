बिजवासन में बच्चों के लिए खतरा बना खुला बोरवेल, जर्जर ट्यूबवेल भवन भी दे रहा हादसे को न्योता

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। बिजवासन गांव में स्थित सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग का एक पुराना ट्यूबवेल भवन और उसका खुला ट्यूबवेल स्थानीय निवासियों, विशेषकर बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्ष 1975 के आसपास किसानों की सिंचाई व्यवस्था के लिए बनाया गया यह ट्यूबवेल पिछले कई वर्षों से अनुपयोगी पड़ा है और अब पूरी तरह जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। भवन की दीवारें टूट चुकी हैं और इसका ढांचा कभी भी ढह सकता है।

बनी रहती है हादसे की आशंका सबसे चिंताजनक बात यह है कि परिसर के भीतर बना बोरवेल पूरी तरह खुला पड़ा है। आसपास बच्चों का खेलना और लोगों की लगातार आवाजाही बनी रहती है, जिससे किसी बच्चे या व्यक्ति के इसमें गिरने और अप्रिय घटना घटने की आशंका बनी हुई है।

स्थानीय निवासियों की इस गंभीर समस्या को देखते हुए दक्षिण दिल्ली नगर निगम के पूर्व उप-महापौर प्रवीण राणा ने सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के कार्यकारी अभियंता को पत्र लिखकर त्वरित कार्रवाई का अनुरोध किया है।



प्रवीण राणा ने पत्र के माध्यम से मांग की है कि किसी भी हादसे का इंतजार किए बिना खुले बोरवेल को तुरंत मजबूत ढक्कन लगाकर सुरक्षित ढंग से बंद व सील किया जाए। इसके साथ ही जर्जर पड़े भवन एवं टयूबवेल का निरीक्षण कर उन्हें ध्वस्त कर स्थल को समतल बनाया जाए।