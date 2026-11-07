नकली नोट खपाने की फिराक में दिल्ली पहुंचे बिहार के 2 शातिर दबोचे, पुलिस खंगाल रही सप्लायर का नेटवर्क

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एक लाख रुपये की नकली करेंसी देकर 25 से 30 हजार रुपये की असली रकम लेने की तैयारी में दिल्ली पहुंचे बिहार के दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की पहाड़गंज थाना पुलिस ने नकली नोटों की सप्लाई करने वाले नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। आरोपितों की पहचान मुजफ्फरपुर निवासी दिनेश कुमार झा और सतीश कुमार के रूप में हुई है। इनके पास से कुल 2,65,100 रुपये की नकली भारतीय करेंसी बरामद की गई।

गेस्ट हाउस में छापा पुलिस के मुताबिक, दोनों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने नीलम गेस्ट हाउस में ठहरे थे और नकली नोटों के खरीदार तलाश रहे थे। 5 नवंबर को संगतराशन पुलिस चौकी प्रभारी एसआई एसएन ओझा को सूचना मिली कि पहाड़गंज में दो युवक नकली करेंसी की सप्लाई और उसे बाजार में चलाने की कोशिश में हैं। एसएचओ और एसीपी की निगरानी में गठित टीम ने गेस्ट हाउस में छापा मारकर दोनों को पकड़ लिया।

क्राइम टीम और एफएसएल को बुलाया वहीं, तलाशी में दिनेश के पास से 2,45,100 रुपये और सतीश के पास से 20 हजार रुपये के नकली नोट मिले। इनमें 500, 200, 100 और 50 रुपये के नोट शामिल हैं। नोटों की जांच के लिए क्राइम टीम और एफएसएल को बुलाया गया।