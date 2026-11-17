राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली की मतदाता सूची के मसौदे से बाहर हुए 43.32 लाख मतदाताओं को अपना नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल कराने का एक और मौका दिया गया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने ऐसे मतदाताओं के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत मंगलवार से छूटे हुए मतदाताओं को एन्युमरेशन फार्म बांटने और भरे हुए फार्म जमा कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

फार्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर है, जबकि निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार इनका निस्तारण 10 दिसंबर तक किया जाएगा।

43.32 लाख मतदाताओं को मिला एक और मौका

सीईओ कार्यालय के मुताबिक, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान 30 जून से 17 अगस्त तक एन्युमरेशन फार्म बांटे गए थे। इसके बावजूद जिन मतदाताओं के नाम 31 अगस्त को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके, उन्हें दोबारा अवसर दिया जा रहा है।

ऐसे मतदाताओं को अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और एक से अधिक जगह पंजीकृत (एएसडीडी) श्रेणी में रखा गया था। दिल्ली में पुनरीक्षण से पहले करीब 1.45 करोड़ मतदाता थे। मसौदा सूची में 47.5 लाख नाम हटाए गए थे। इनमें 43.32 लाख मतदाताओं को स्थानांतरित, 2.82 लाख को मृत और 1.45 लाख को एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत बताया गया था। अब इनमें से छूटे हुए मतदाता निर्धारित प्रक्रिया के तहत दोबारा एन्युमरेशन फार्म जमा कर सकेंगे। एक ही पते पर रहने वालों को देना होगा कारण जिन मतदाताओं का नाम स्थानांतरित होने के आधार पर काटा गया है, लेकिन वे अब भी उसी पते पर रह रहे हैं, उन्हें भरे हुए एन्युमरेशन फार्म के साथ परिशिष्ट-बी देना होगा। इसमें यह बताना होगा कि वे पहले एन्युमरेशन फार्म क्यों जमा नहीं कर पाए थे।

वहीं, दिल्ली के भीतर ही घर बदलने वाले मतदाताओं को एन्युमरेशन फार्म के साथ परिशिष्ट-सी भरना होगा। इसमें नया पता और विधानसभा क्षेत्र बताना होगा। ऐसे मतदाताओं को अलग से फार्म-8 भरने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें नए पते के प्रमाण के साथ संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) या सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) के पास फार्म जमा करना होगा। नए क्षेत्र के बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) से भी सहायता ली जा सकती है।