राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। ट्रेन के माध्यम से भारतीय कला संस्कृति का भी प्रचार करने की तैयारी है। इसी कड़ी में भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस में अब ओडिशा की समृद्ध कला और सांस्कृतिक विरासत की झलक मिलेगी।

इसके कोच के बाहरी हिस्से पर कोणार्क सूर्य मंदिर, भगवान जगन्नाथ मंदिर और जनजातीय कला से संबंधित तस्वीर लगाई जाएगी।

भारतीय रेलवे खानपान पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) द्वारा द्वारा चलाई जाने वाली पर्यटन विशेष ट्रेनों के बाहरी हिस्से को उससे संबंधित तस्वीरों से सजाया जाता है।

इसी तरह से रेलवे की नियमित ट्रेनों को भी सजाने की तैयारी है। इसकी शुरुआत भुवनेश्वर तेजस राजधानी से की जा रही है। पीले-केसरिया रंग के इसके कोच के प्रमुख हिस्से पर कोणार्क सूर्य मंदिर, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को भी दर्शाया जाएगा।