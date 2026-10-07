बारापुला पर ड्रोन से रखी जा रही नजर, जाम मिलते ही बदलेगा रूट; Google Maps भी होगा अपडेट

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। बारापुला फेज-3 के मयूर विहार से एम्स जाने वाली लेन की निगरानी ड्रोन से की जा रही है। जाम की स्थिति दिखते ही प्रमुख प्वाइंट पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं।

ट्रैफिक नियंत्रित करने के साथ ही जरूरत के मुताबिक रूट डायवर्जन भी किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक अभी गूगल मैप पर लोगों को रियल टाइम अपडेट नहीं मिल रहा है। इस पर गूगल की ओर से काम किया जा रहा है। अगले एक दो दिन में अपडेट मिलने लगेगा।

गूगल मैप्स का सुझाव बढ़ा रहा परेशानी दरअसल, मयूर विहार, डीएनडी लूप व एनएच-24 से एम्स की तरफ जाने वालों को गूगल सर्च में बारापुला फ्लाईओवर का रास्ता ब्लू यानी एकदम खाली दिख रहा है। शार्टकट का सुझाव देते हुए गूगल वाहन चालकों को फ्लाईओवर पर पहुंचा रहा है। यही भीषण जाम की बड़ी वजह भी है।