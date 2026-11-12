'BJP ने अपने गुर्गे से दिलवाई अरविंद केजरीवाल और उनकी बेटी को धमकी', दिल्ली में AAP सांसद का बड़ा आरोप

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी बेटी को जान से मारने की धमकी मिलने के मामले में पार्टी ने भाजपा पर निशाना साधा है।

राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा ने अपने गुर्गे के जरिए केजरीवाल को धमकी भरी कॉल करवाई है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा पंजाब को बदनाम करने के लिए चुनाव से पहले ऐसी हरकतें कर रही है।