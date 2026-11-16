कौन बनेगा JNU का नया VC? खत्म होने वाला है प्रो. शांतिश्री डी. पंडित का कार्यकाल; चयन प्रक्रिया शुरू

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में नए कुलगुरु की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग ने इस संबंध में विज्ञापन जारी कर दिया है।

जिसे विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। कुलगुरु पद के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 दिसंबर तक शिक्षा मंत्रालय के समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।

प्रोफेसर के रूप में दस साल का अनुभव जरूरी

विज्ञापन के अनुसार, आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के तौर पर कम से कम दस वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।

इसके अलावा प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थान या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में शैक्षणिक नेतृत्व का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।

हालांकि, इसके लिए भी दस वर्ष के अनुभव का प्रमाण देना होगा। आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

चयन समिति की सिफारिश पर होगी नियुक्ति

कुलगुरु की नियुक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित चयन समिति की सिफारिश पर तैयार नामों के पैनल से की जाएगी। जानकारी के अनुसार, जेएनयू की कार्यकारिणी परिषद चयन समिति के गठन के लिए दो नाम प्रस्तावित करेगी।