आनंद विहार स्टेशन पर उमड़ा 40 हजार यात्रियों का हुजूम, छठ पर बिहार-पूर्वांचल जाने वालों की भारी भीड़

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। छठ महापर्व की शुरुआत नहाय-खाय के साथ हो गई, लेकिन घर जाने वाले यात्रियों की भीड़ शुक्रवार को भी कम नहीं हुई। शुक्रवार को भी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर बिहार और पूर्वांचल जाने वाले यात्रियों का हुजूम उमड़ा रहा।

रोजाना चलने वाली ट्रेनों के साथ विशेष ट्रेनों का संचालन किए जाने के बावजूद स्टेशन पर भीड़ के हालात बने रहे। करीब 40 हजार यात्रियों ने यहां से सफर किया। यात्रियों को ट्रेन में सवार होने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। कई यात्री भीड़ के बीच जैसे-तैसे ट्रेन में घुसकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए।

बिहार और पूर्वांचल जाने वाली ट्रेनों में भीड़ सुबह से ही स्टेशन पर यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। बिहार और पूर्वांचल जाने वाली ट्रेनों के इंतजार में प्लेटफार्म पर यात्रियों की भीड़ बढ़ती रही। यात्रियों की संख्या अधिक होने पर रेलवे प्रशासन को होल्डिंग एरिया में उन्हें रोका। ट्रेन आने और प्लेटफार्म पर जगह बनने के अनुसार यात्रियों को आगे जाने दिया गया।