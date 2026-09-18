9 साल की देरी के बाद 29 सितंबर को खुलेगा बारापुला फेज-3, अमित शाह करेंगे एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आगामी 29 सितंबर को जनता को समर्पित होगा बारापुला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोऱ। 9 साल की देरी से तैयार हुए इस कारिडोर क़ो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जनता को करेंगे समर्पित।

इस परियोजना के तहत मयूर विहार फेज एक से सराय काले खान तक बनाया गया है। एलिवेटेड कॉरिडोर के बन जाने पर मयूर विहार से एम्स तक सिग्नल फ्री मिल जाएगा कॉरिडोर। इसके उद्घाटन के साथ ही मुकरबा चौक रेलवे अंडरपास को भी जनता को किया जाएगा समर्पित।