9 साल की देरी के बाद 29 सितंबर को खुलेगा बारापुला फेज-3, अमित शाह करेंगे एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन
बारापुला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर 29 सितंबर को जनता को समर्पित किया जाएगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इस 9 साल ...और पढ़ें
HighLights
बारापुला फेज 3 कॉरिडोर 29 सितंबर को जनता को समर्पित होगा।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह करेंगे इस एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन।
मयूर विहार से एम्स तक अब मिलेगा सिग्नल-फ्री सफर।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आगामी 29 सितंबर को जनता को समर्पित होगा बारापुला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोऱ। 9 साल की देरी से तैयार हुए इस कारिडोर क़ो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जनता को करेंगे समर्पित।
इस परियोजना के तहत मयूर विहार फेज एक से सराय काले खान तक बनाया गया है। एलिवेटेड कॉरिडोर के बन जाने पर मयूर विहार से एम्स तक सिग्नल फ्री मिल जाएगा कॉरिडोर। इसके उद्घाटन के साथ ही मुकरबा चौक रेलवे अंडरपास को भी जनता को किया जाएगा समर्पित।