BRICS Summit के रूट डायवर्जन से बारापुला फ्लाईओवर पर लगा घंटों लंबा जाम, रेंगती रहीं गाड़ियां

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। ब्रिक्स सम्मेलन (BRICS Summit) के सुरक्षा प्रबंधों और वीवीआईपी मूवमेंट के चलते ट्रैफिक पुलिस द्वारा व्यापक रूट डायवर्जन लागू किया गया। इसके परिणामस्वरूप बारापुला फ्लाईओवर और उसके आसपास के इलाकों में घंटों लंबा ट्रैफिक जाम लग गया।

डायवर्जन की वजह से प्रमुख मार्गों का यातायात बारापुला फ्लाईओवर पर परिवर्तित कर दिया गया, जिससे वाहनों का भारी दबाव बढ़ गया। दफ्तर जाने वाले लोगों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और गाड़ियां रेंगती नजर आईं। हालांकि, पुलिस द्वारा यातायात को सुचारू बनाने के प्रयास जारी रहे, लेकिन वीवीआईपी सुरक्षा मानकों के कारण लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी देरी हुई।