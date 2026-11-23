राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 26 नवंबर को संविधान गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन जगह - जगह कार्यक्रम आयोजित होंगे।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एनडीएमसी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली के प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करेंगे। संविधान का उल्लंघन करता रहा है कांग्रेस हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा संविधान का उल्लंघन किया है। कानून को न मानते हुए प्रदर्शन के नाम पर जंतर मंतर पर अराजकता, सुप्रीम कोर्ट का घेराव कर संविधान का उल्लंघन किया। एक तरफ संविधान को नहीं मानने वाली विपक्षी पार्टियां हैं तो दूसरी तरफ इसकी रक्षा करने वाली भाजपा।