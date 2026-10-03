11 साल की उम्र में अनाथ हुए अमन, कुश्ती को बनाया सहारा; अब एशियाई खेलों में जीता गोल्ड

लोकेश शर्मा, नई दिल्ली। 11 साल की उम्र में जिस बच्चे ने माता-पिता काे खो दिया था, उसने जिंदगी से शिकायत करने के बजाय कुश्ती को अपना सहारा बनाया। छत्रसाल स्टेडियम की मिट्टी को अपना घर और अखाड़े को अपनी दुनिया मानकर वर्षों तक की गई तपस्या का फल अब अमन सेहरावत को एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक के रूप में मिला है। 57 किलोग्राम भारवर्ग में स्वर्ण जीतकर अमन ने सिर्फ पदक नहीं जीता, बल्कि अपने संघर्ष और त्याग को भी दुनिया के सामने साबित किया।

पूरा ध्यान प्रशिक्षण पर रहा 'सफलता हासिल करनी है तो त्याग करना ही होगा' अमन की यह सोच उनके पूरे सफर में दिखाई देती है। पिछले एक वर्ष से उन्होंने खुद को पूरी तरह कुश्ती के लिए समर्पित कर दिया था। अमन ने कहा, बाहरी दुनिया, इंटरनेट मीडिया और नकारात्मकता से दूरी बनाकर उनका पूरा ध्यान प्रशिक्षण पर रहा।

हरियाणा के झज्जर में रहते हैं अमन फोन भी मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि कुश्ती के दांव-पेंच सीखने का माध्यम बना। सुबह से लेकर अभ्यास खत्म होने तक उनकी दुनिया छत्रसाल स्टेडियम के इर्द-गिर्द ही सिमट गई थी। जीत के बाद छत्रसाल स्टेडियम में मिठाई बांट कर खुशी मनाई गई। अमन हरियाणा के झज्जर जिले के बिरोहर गांव का रहने वाला है।

हर मुकाबले ने बढ़ाया आत्मविश्वास: कोच कोच जयवीर सिंह ने बताया अमन के चाचा ने उन्हें छत्रसाल स्टेडियम में दाखिल कराया। यहां द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता महाबली सतपाल के मार्गदर्शन में उनकी प्रतिभा को धार मिली। बचपन का दर्द धीरे-धीरे उनकी ताकत बनता गया और हर मुकाबले के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। अमन के शानदार प्रदर्शन पर पूरा देश गौरव कर रहा है।